Rodrigo González se refirió en su programa “Amor y Fuego” a la demanda que interpuso en su contra la conductora Karen Schwarz por el presunto delito de violencia de género y su abogado, Iván Paredes, sorprendió al señalar algunas supuestas irregularidades en su caso.

“En la denuncia de Karen Schwarz contra tu persona, ha pedido una medida de protección de que tú no hables nada de ella. Han fijado fecha oral para el 16 de octubre, pero la juez ha adelantado la fecha para mañana (...) Es una medida arbitraria e ilegal, yo ya he pedido la nulidad”, comentó el abogado en un enlace en vivo con el programa.

Asimismo, el abogado del popular ‘Peluchín’ contó que la defensa de Karen Schwarz presentó un peritaje psicológico en el que cual ya se emitió una sentencia por parte del perito, por lo que también han pedido su anulación.

Rodrigo González habla sobre la demanda que le interpuso Karen Schwarz. (Video: Willax)

“Es más, han pedido un informe psicológico que hemos tachado. Ningún perito puede definir si tú eres culpable, eso lo decide el juez. El perito (de este informe psicológico) adelantó opinión y ya sentenció (...) Han solicitado otro peritaje, la juez ha aceptado. Ni siquiera sé que dice este peritaje”, agregó el letrado.

Por su parte, Rodrigo González también decidió defenderse de las acusaciones de sus excompañeras de canal que lo tildan de ser “misógino”.

“Yo también vengo de un hogar en el que mi madre es la reina de mi vida, no tengo que empezar a enumerar todas las mujeres que forman parte de mi escala de prioridades en la vida y trabajo para las mujeres, pienso cómo las puedo entretener cada día más... Porque a tres de ellas no les guste mis comentarios o las chapas que les hemos puesto, no tiene nada que ver con mi esencia y mi crianza”, sentenció el conductor de televisión.

