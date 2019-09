Rodrigo González, ‘Peluchín’, defiende a Magaly Medina tras duras críticas de Santi Lesmes por cambio de look

Síguenos en Facebook

Aunque desde hace algún tiempo, Rodrigo González, 'Peluchín', está distanciado de Magaly Medina, este no dudó en defenderla de las duras críticas que recibió de parte de Santi Lesmes.

El exjurado del "El artista del año" se burló de la reciente 'transformación' a la que se sometió la periodista a manos de Josetty Hurtado y su hermana Génesis, quienes la convirtieron en una 'Barbie'.

"Creo que ese tipo de color la envejece mucho más, pero lo bueno es que tiene la personalidad suficiente (para usarlo) (¿Quiso copiar a Gisela (Valcárcel) Ella nunca se parecerá a Gisela... O nace de nuevo o le suplica a la virgen que la ayude... Con la elegancia se nace, y en ese aspecto, está a años luz de Gisela", indicó para Trome.

Las palabras de Santi Lesmes no pasaron desapercibidas para Rodrigo González, 'Peluchín', quien se pronunció a través de su cuenta de Instagram y le envió un contundente mensaje a través de sus Stories defendiendo a su madrina televisiva.

"Nada más peligroso que un desubicado con iniciativa y acceso a prensa. Si Gisela (Valcárcel) es elegante tú eres carismáticos, angelado y triunfador. Solo Gisela le ha hecho creer que su opinión importa", indicó al inicio de su post.

"Sus vestidos parecen hechos en tienda de disfraces Julissa igual que tus trajecitos ¿Qué sabrás tú de buen gusto? Vuelve a nacer desubicado y respeta a quien televisivamente nunca le llegarás al callo... Tsss", finalizó.

Como se recuerda, hace alguna semanas, Magaly Medina se solidarizó con Rodrigo González, 'Peluchín', luego que él y Gigi Mitre anunciaran de forma intempestiva su renuncia a Latina por el ingreso de Cathy Sáenz al canal, debido a que ella los había demandado.

"Así es la televisión, siempre ha sido una jungla donde todo vale. Yo misma me consideraba una fiera que sabía de esta jungla y que me sabía mover en ella como Pedro por su casa, pero sin embargo me confié y un día me levantaron del aire", dijo.

"Ciertamente es comprensible, porque cuando a uno lo demandan, uno pasa por mucho y lo que más quiere y debe tener es el respaldo de su casa televisiva (...) Y que te traigan a una persona que te puso una demanda penal, que te lleva todos los meses a firmar en un libro, debe ser doloroso. Yo lo hubiera sentido como un ataque", agregó Magaly Medina.

"Pero, donde manda capitán no manda marinero, es algo que hemos entendido todos los que estamos en televisión tantos años. Como me dicen, solo somos números, entonces ya no consideremos amigos a mucha gente que nos puede rodear. A veces solo son nuestros jefes, colaboradores y para ellos somos lo mismo", finalizó su discurso.