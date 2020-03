Rodrigo González, ‘Peluchín’, reapareció en televisión después de 7 largos meses. La exfigura de Latina decidió reencontrarse con su público en una entrevista con Magaly Medina, en la que se refirió a distintas figuras de la farándula local.

El presentador expresó su felicidad por regresar a la pantalla chica tras su salida de Latina. Sin embargo, Rodrigo mostró su lado más sensible luego que Magaly le preguntó por su fallecido padre, el empresario Carlos González.

En conversación con Medina, el influencer señaló que su progenitor estaría orgulloso de la carrera que ha construido. “Él estaría muy contento porque siempre fue él el que me motivó e impulsó... Cuando era el Día de la madre y habían reuniones familiares, yo hacía la pauta como si yo hubiera estudiado comunicaciones... Él sabía que yo lo disfrutaba y que jugaba a la televisión en mi cuarto”, señaló.

“Mi papá hizo cosas importantes en la selva y no solo por él, sino por el país y la gente lo quiere mucho y lo recuerdan con cariño. No hay día en que alguien no me haga recordar a mi papá... Cada uno tiene una anécdota de él y eso hace que la gente no se muera y no se olviden de él”, agregó González con la voz entrecortada.

‘Peluchín’ se hizo presente en el set de “Magaly TV: La Firme” tras su polémica renuncia de Latina y se especula que él podría sumarse a las filas de ATV con un programa matutino, tras una reunión que tuvo con el productor Ney Guerrero.

Rodrigo González "Peluchín" habla de su padre en programa de Magaly Medina. (Video: ATV)