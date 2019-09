Rodrigo González: productor de 'Mujeres al mando' le pidió que deje de hablar del rating del programa

Síguenos en Facebook

Rodrigo González, expresentador del programa 'Valgame Dios', reveló que el productor de 'Mujeres al mando' trató de contactarse con él para pedirle que no publique las cifras de rating que alcanzó el magazine matutino.

Recordemos que Cathy Sáenz ingresó a 'Mujeres al mando' de Latina, por lo que Rodrigo González decidió dejar de formar parte del canal de televisión.

"¿Quién creen que me llamó a través de intermediarios para que yo deje de hacer publicaciones? El hijo productor para decirme que por favor deje de publicar las cifras, que por favor deje de hacer publicaciones", reveló Rodrigo González.

"¿Por qué te ofende tu gestión? ¿Por qué te ofende los resultados de tus malas decisiones? Cómo es la gente de desubicada", dijo en un segundo momento el Rodrigo.

Jazmín Pínedo respondió sobre críticas de 'Peluchín'

Sobre las burlas de Rodrigo González ‘Peluchín’ por el bajo rating de “Mujeres al mando” después del ingreso de Cathy Sáenz, Pinedo evitó caer en provocaciones y revela que ya conversó con el exconductor de “Válgame Dios”.

“No voy a opinar sobre eso. He tenido la oportunidad de conversar con él, no tengo nada que decir... No tengo porque sentirme aludida y pensar a quien le salpica o no... Siempre hemos conversado y hay buena onda”, señaló.