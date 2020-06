Tras la entrevista dada por Andrés Wiese al programa ‘La banda del Chino’ para defenderse de las acusaciones de acoso en su contra, Rodrigo González utilizó las redes sociales para referirse a las declaraciones que hizo el actor peruano.

En un primer momento, el popular ‘Peluchín’ criticó el aspecto de la imagen y el sonido de la entrevista presentada por Aldo Miyashiro.

Rodrigo González se pronuncia sobre entrevista de Andrés Wiese. (Video: Instagram)

“Exageraron con el sello de agua. Entre el logo innecesariamente grande del programa que tapaba toda la pantalla y el pésimo audio, la tenemos complicada. El audio de la entrevista es casi ininteligible, he intentado enviar algunos momentos para ustedes, pero en el teléfono se escucha aún peor, fatal”, sostuvo Rodrigo González en sus historias de Instagram.

Además, sobre las explicaciones que dio Andrés Wiese para defenderse de las denuncias de acoso, el exconductor de televisión mostró su posición al respecto.

“La práctica no es el problema, tampoco que nos hables de tu ‘amiga mayor’ con las que haces cosas divertidas. El tema pasa porque tú estás en la posición del que recibe muchos mensajes de mujeres de diferentes edades que te siguen, que tú no conoces y no sabes quiénes están detrás de sus teléfonos leyendo tus pedidos íntimos. Si eso lo ves correcto...”, manifestó González.

Andrés Wiese sobre ataques en las redes

Andrés Wiese brindó por primera vez una entrevista en televisión, tras las denuncias de acoso en su contra y la filtración de sus videos íntimos en las redes sociales. El actor peruano habló del delicado tema frente a Aldo Miyashiro y contó lo difícil que fue afrontar todos los ataques que ha recibido por las fuertes acusaciones hacia su persona.

“El dolor es enorme, recibir esa clase de calificativos de pedófilo, acosador, sumado a los ataques constantes de algunos programas de televisión. Hay un punto en el que ya el dolor no lo quieres aguantar más. Quieres desaparecer porque ya es demasiado”, manifestó el actor visiblemente afectado por toda la situación.

VIDEO RECOMENDADO

Andrés Wiese hace mea culpa tras acusaciones de acoso

Andrés Wiese hace mea culpa tras acusaciones de acoso