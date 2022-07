Rodrigo González leyó el comunicado que emitió Melissa Paredes para asegurar que ella no chantejeó a su exesposo Rodrigo Cuba. El conductor de ‘Amor y Fuego’ dijo que el futbolista no es un santo.

“Melissa falló al mentir desde el principio (…) pero no podemos acusarla de todo como culpable”, fue lo que dijo Rodrigo González.

El amigo de Gigi Mitre recordó que Rodrigo Cuba editó las fotos de los chats que hizo públicos con Melissa Paredes y contó que “no hay que santificar a nadie”.

“Cuando se trata de mandar cosas que ‘lapiden’ a Melissa, ahí si abren la puerta y nos escriben enviando sus pruebas”, agregó.

En la última edición de su programa, Magaly Medina presentó supuestas pruebas de la reciente denuncia del futbolista Rodrigo Cuba a su exesposa Melissa Paredes, donde lo estaría extorsionando y chantajeando.

“Lo que averiguamos según nuestras fuentes es que ella estaba en una comisaría, donde supuestamente iba a hacer una denuncia, y lo llama al Gato (Cuba) a decirle si tú no haces esto o aquello voy a poner una denuncia. Y textualmente en el audio, al que no pudimos tener acceso, pero que presentó Rodrigo Cuba, ella le dice algo así como ‘Vas a tener 20 años de cárcel y no vas a ver nunca a tu hija’”, relató Medina.

