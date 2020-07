Luego de que Christian Domínguez señalara que los terceros salen sobrando en su relación con Pamela Franco, Rodrigo González no dudó en comentar sobre sus declaraciones en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el popular ‘Peluchín’ compartió una captura de las declaraciones que dio el cumbiambero a un medio local.

“Me da risa, no cólera, no tengo nada que comentar al respecto. El tema es de Pamela Franco y mío, los terceros salen sobrando acá. Que Dios bendiga a la señora y que se mejore pronto”, dijo Christian Domínguez al ver que Magaly Medina y Rodrigo González llamaron “pobre ilusa” a Pamela Franco por creer en su propuesta de matrimonio.

Ante ello, el exconductor de televisión decidió enviarle un contundente mensaje recordándole los escándalos en los que se ha visto envuelto por sus relaciones sentimentales.

“Le molesta que le recuerden que compra anillos de compromiso a todas y a todas las engaña igual... ¡Que irónico! Pero si para él las terceras siempre han salido ganando”, escribió Rodrigo González en la popular red social.

