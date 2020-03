Rodrigo González sorprendió al comunicarse vía telefónica con el programa de Magaly Medina para pronunciarse sobre el retiro de ‘Válgame’ de la programación de Latina que se dio a conocer este viernes en su último programa.

“Yo creo que todo lo que en la vida se hace mal, se obra mal, se regresa. Esto es como un ‘boomerang’ y la manera en cómo hicieron las cosas, la manera de decidir...", comentó en un primer momento el popular ‘Peluchín’.

Rodrigo González responde a gerente de Latina. (Video: ATV)

Asimismo, el exconductor de televisión no dudó en calificar de “mezquino” al gerente de programación y contenido en Latina, Luis Guillermo Camacho, por sus declaraciones en las que aseguró que el rating continuó igual y hasta mejor tras la salida de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Qué feo eso, queda como muy mezquino y aparte es algo como que sabiendo (que a mí me llamaron), además que les sale bastante más barato. Entonces si tienen a ellos que tienen el mismo resultado y que les cuesta seis veces menos que lo que le costaba tener a Gigi y a mí, para qué nos tenían a nosotros. Pero entonces si eso era así, para qué querían que regresemos. (...) Es absurdo y es mezquino”, señaló Rodrigo González.

“Yo digo qué malagradecido, porque hay muchas cosas que yo he hecho y que he aguantado y que he soportado -que iban en contra de lo que yo pensaba-. (...) A mí me mandaron de vacaciones por revelar lo de Barraza, nunca me dejaron despedir ‘Amor, amor, amor’, me cambiaron de horario, me sacaron, me movieron, etc.”, agregó la exfigura de Latina.

