Rodrigo González le responde a Magaly Medina tras tildar de 'zánganos' a 'Válgame Dios' (VIDEO)

Magaly Medina y Rodrigo González nuevamente se encuentran enfrentados debido al crédito de las primicias que presentan en sus programa 'Magaly TV, la firme' y 'Válgame Dios', respectivamente.

Todo comenzó cuando la popular 'Urraca' le reclamó a la competencia por 'copiarse' las ideas de sus informes y llamó "zánganos" a sus reporteros.

"Mi equipo de investigación, un equipo que trabaja arduamente día y noche para que otros se quieran apropiar del trabajo que hacemos. No me refiero a los medios que siempre nos dan los créditos y las imágenes que propalamos, pero hay gente que le gusta ser zángana y no trabajar y esperan el programa para hacer su trabajo. ¡Esto es el colmo!", dijo Magaly Medina en su programa aludiendo al contenido de 'Válgame Dios'.

Es por ello que Rodrigo González no se quedó callado y aprovechó un enlace con una de sus reporteras para defender el trabajo que realiza el equipo de su programa.

"Las fuentes son para todos y hay gente que se cree el 'ombligo del mundo' y cree que no existe nadie más. Entonces, cuando recibe la misma información que tenemos nosotros, porque también fuimos el domingo a sentarnos con esa misma fuente y tenemos eso, que no es un resumen, sino es el trabajo de nuestro equipo", señaló el popular 'Peluchín'.

"No respondas a los 'ombliguistas', a los 'Rodriguistas' sí", sentenció entre risas el polémico conductor de televisión.