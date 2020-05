Rodrigo González sorprendió al revelar durante su entrevista en vivo con Magaly Medina que Paolo Guerrero se comunicó con él a través de mensajes de Instagram para aclararle algunos temas en torno a su relación con Alondra García Miró.

En un primer momento, el contacto entre el futbolista y el popular ‘Peluchín’ se dio para desmentir que Paolo Guerrero haya estado mirando las historias de Instagram de una joven trujillana, descartando así cualquier tipo de infidelidad a la modelo ‘ojiverde’.

Rodrigo González revela chat que mantuvo con Paolo Guerrero. (Video: ATV)

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su chat fue el mensaje que le envió el ‘Depredador’ aclarando que él no es machista y que apoya en su trabajo como actriz a la popular ‘Alito’.

"Dale Rodrigo, tú también que estés bien. Más bien una aclaración, de hecho yo a Alondra la apoyo en todo y ella es la que toma la decisión en todos sus proyectos, yo trato de darle amor, cariño y soporte. Me gusta verla crecer y cuando logra sus objetivos. Creo que mal interpretaron mis palabras, no me expliqué bien porque el tema de la conversación era otra y quizás me descuidé en eso. Pero bueno, solo quería que quede claro, que estés bien amigo. Saludos”, fue el comentario final que hizo Paolo Guerrero.

Como se recuerda, hace unas semanas Paolo Guerrero causó polémica por las declaraciones que hizo durante una transmisión de Instagram en la que aseguró que no permitiría que su pareja realice escenas de besos como parte de su carrera.

