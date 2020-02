Tras haber rendido su manifestación esta tarde por la denuncia que puso en su contra Susana Umbert, Rodrigo González se pronunció sobre la estrategia que tendrían la gerenta de Latina y las conductoras de ‘Mujeres al mando’.

“La señora Susana Umbert me manda al área legal del canal que la está asesorando muy mal y lo que le dice es ‘no le hagamos un juicio por difamación porque esto va a tardar mucho y a Rodrigo hay que cerrarle el hocico ahorita porque sino va a seguir poniendo cosas en el Instagram que no nos gusta’. Entonces qué hacemos, le ponemos una denuncia en la comisaría que si apelamos al tema familiar y al maltrato a la mujer, y eso procede, la cárcel es inmediata”, dijo el popular ‘Peluchín’ ante las cámaras de Magaly Medina.

Rodrigo González responde sobre denuncias en su contra. (Video: ATV)

“Ellos han buscado esa inmediatez haciendo un cargamontón. Bueno si no le liga a Susana, le ligará a la ‘chusca’, sino a la ‘mosca muerta’ y si no, alguna le ligará”, agregó el exconductor de televisión.

Asimismo, al ser consultado sobre si siente que se ha excedido en sus críticas o comentarios sobre dichas personas, Rodrigo González respondió negativamente. “No, no me he sobrepasado, más bien me estoy callando lo que pienso realmente”, sostuvo el comunicador, quien más bien considera que es un ataque contra la libertad de expresión.