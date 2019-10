Sean Rico reaparece en Instagram tras ruptura con 'Peluchín' y dedica tierna publicación (FOTO)

Síguenos en Facebook

Sean Rico, expareja de Rodrigo González, decidió reaparecer en su red social Instagram luego de que el exconductor de 'Válgame' reveló que su relación había llegado a su fin.

El joven no se pronunció sobre su repentino fin de romance con González, pero sí escribió un mensaje dirigido a sus padres, a quienes agradeció por apoyarlo cuando les reveló su orientación sexual.

Sean Rico contó que a sus 15 años les explicó a su mamá y su papá que era homosexual. Ellos solo le preguntaron si sería feliz.

"Les dije a mis papás que era gay a los 15 años y lo único que me preguntaron fue ¿vas a ser feliz? Hoy cumplo 30 al lado de las personas que más amo. Algo tan simple como una botella de vino, dos cajas de pizza y muchas risas mirando el mar esperando las doce para correr cuál niño a meter los pies al mar cuando eran las 12. Solo me queda decirles gracias papás por siempre darme todo y apoyarme en todo momento. Los amo y admiro tanto que espero algún día ser la mitad de lo bondadosos y sencillos que son. Ellos son los mejores padres, amigos, cómplices y socios que un hijo como yo podría tener y ahora 15 años después de tanto apoyo y amor lo único que quiero preguntarles es ¿qué hago para que sean felices?", escribió Sean Rico.

Los primeros días de octubre, el expolémico conductor de televisión no pudo evitar mostrarse afectado al escuchar la pregunta sobre qué pasó con Sean Rico, quien fue su pareja por cinco años.

"Ustedes saben que yo soy transparente, yo comparto, pongo si me siento bien, si veo que esto puede servir como un buen modelo, referente. (...) Todas las cosas que me han pasado en todo (trabajo, amor, en todo) son decisiones propias. Yo he decidido esto para mi vida", comentó Rodrigo González confirmando el fin de su relación.