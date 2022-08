El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, calificó de “fingidas” a Jazmín Pinedo y Michelle Soifer por bailar juntas en el cumpleaños de Peter Fajardo. En el pasado, las ex concursantes de “Esto Es Guerra” demostraron tener cierta rivalidad.

El productor del programa celebró su cumpleaños a lo grande e invitó a figuras del espectáculo, entre ellas, a la presentadora de “+Espetáculos” y la cantante, quienes se subieron al escenario.

Al respecto, el presentador de espectáculos se burló de la peculiar escena. “Cinturón negro en fingidas, Jazmín Pinedo y Michelle Soifer ahora son ‘íntimas’”. “Cuando creíamos haberlo visto todo”, agregó.

Michelle Soifer tras el regreso de Jazmín Pinedo a ‘EEG’: “Traté de ubicarla en algunas oportunidades, pero no se logró”

Jazmín Pinedo fue presentada como la nueva conductora de ‘Esto es Guerra’ y su regreso al programa juvenil generó distintas reacciones por parte de los integrantes. Sobre todo, porque la presentadora tuvo que dejar ‘Mujeres al mando’ para sumarse a América TV.

La participante Michelle Soifer no fue ajena a la nueva incorporación de Jazmín Pinedo al reality y pidió la palabra para referirse al respecto en pleno programa en vivo. “Después de tantos años me vengo a encontrar con Jazmín y quiero dejar varios puntos claros. Mañana, que hay un poco más de tiempo, vamos a hacerlo”, dijo la popular ‘Michi’.

“En realidad traté de ubicarla en algunas oportunidades, pero no se logró. De todas formas quiero que sepan que me siento contenta y tranquila, creo que ella también. Me gusta saber que estamos regresando los que iniciamos el programa”, añadió.