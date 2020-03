Rodrigo González, ‘Peluchín’, reapareció en televisión después de 7 largos meses. La exfigura de Latina decidió reencontrarse con su público en una entrevista con Magaly Medina, en la que se refirió a distintas figuras de la farándula local.

El excondcutor de Latina, a la salida de su encuentro con Magaly Medina, comentó sobre las denuncias que Tilsa Lozano y otros personajes de la farándula limeña le han interpuesto.

“Yo no soy quién para incitar a nadie. Yo digo lo que pienso y tengo una cantidad de seguidores como los que tiene ella que se identifican o no con las opiniones, pero eso escapa de mí y yo no voy a dejar de decir lo que pienso para que ni ella ni alguien más se sienta ataco por lo que yo comento (…) a la gente que espera mi opinión le estás quitando algo que quieren”, comentó Rodrigo González.

“Son denuncias, no son demandas, que es distinto. Mi abogado lo está manejando y no creo que eso prospere más de lo que ha llegado, ya que la bulla y el intento de amedrentar, o sea, ‘no mi amor’. Eso no (de tratar de silenciarlo), yo trabajo para ellos (sus fans)”, expresó.

Rodrigo González sobre denuncias: No van a silenciarme