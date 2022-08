En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González expresó su “humilde” opinión sobre la relación que tiene Patricio Parodi y Luciana Fuster.

Cabe mencionar que la pareja acaba de regresar de unas mini-vacaciones por San Carlos de Bariloche, Argentina, debido a los feriados por Fiestas Patrias.

“No soy yo un buen referente para opinar de ellos. Me caen tan pesados los dos, me caen tan mal los dos que los veo y me empalago. Par de desangelados juntos”, expresó Rodrigo González.

Rodrigo González arremete contra Magaly por mostrar sus lujos en viaje: “exhibicionismo huachafo”

Rodrigo González arremetió contra Magaly Medina, ya que la conductora de TV estuvo mostrando sus lujos y sus joyas durante su viaje a Miami.

“Se ha convertido en todo lo que criticó siempre. No veo a Gisela, que tanta se le criticaba, exhibiendo su vida, sus riquezas (...) otra cosa es refregarlo todo el tiempo. Para mí, Magaly ha encontrado el motivo perfecto para decir que ella está muy orgullosa de su historia de superación”,

Luego continuó con: “verla decir que es la mejor pagada de la televisión, esa necesidad de contarlo, ni Gisela en su época de exhibicionismo la he visto. Es exhibicionismo huachafo y puro”.

