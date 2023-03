Rodrigo González se pronunció sobre el caso de Makanaky, quien reveló en una entrevista con Jonathan Maicelo, que había sido parte de una agresión sexual cuando estaba en el colegio. El conductor de ‘Amor y Fuego’ salió al frente por la tenue reacción del boxeador ante la confesión de un delito.

“ Ese es el tema de las plataformas, que cualquier impresentable tiene micro y te encuentras con cosas como esta ”, expresó González. “Estoy en shock, qué horrible”, agregó Gigi Mitre.

Asimismo, ‘Peluchín’ remarcó que no se pueden normalizar este tipo de casos. “ No se detiene ante algo así, a mí de Jonathan Maicelo no me impresiona nada (...) Encima se ríe y lo celebra ”, añadió.

“ Mira tú puedes tener diferente sentido del humor, pero eso no es chiste en ninguna parte, están hablando de un tema de violación (...) Eso no es divertido, no es gracioso, eso se denuncia ”, enfatizó.

