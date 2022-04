Rodrigo González tuvo la oportunidad de expresar su “humilde” opinión sobre el caso Melissa Paredes y Gato Cuba, pues ellos se estarían mandando indirectas a través de redes sociales.

Para el conductor de TV, esta es una eterna competencia donde el futbolista y la modelo quieren demostrar quien es más feliz.

“Nosotros podemos tomar como indirectas, ahora se nota que ellos compiten para hacerle saber quién es más feliz sin el otro”, expresó Peluchín.

Luego continuó con: “hay una rencillita, un despechito que maneja estas cosas. Mira que bien me va, mira que feliz estoy, tú que creías que me ibas a ver hundido. Me tienen saludable, estoy feliz porque el Gato está así hace rato. Mi papá que regio se lleva con Ale. Eso se los refriega desde el día uno”.

Jonathan Maicelo arremete contra Rodrigo González: “Es una lacra”

Jonathan Maicelo estuvo presente en el programa de YouTube de ChiquiWilo, donde contó parte de su carrera como boxeador. Además, tuvo fuertes calificativos hacia Rodrigo González, pues el boxeador cree que al conductor de TV le gusta hacer quedar mal a la mujer.

“Lo que pasa que no me gustan los chismosos, loco (...) la gente que le gusta hablar mal de las jermas, y ese compadre es una lacra, le gusta quedarle mal a las mujeres. Las pocas veces que he visto cositas, reseñas de él, por ejemplo yo no veo televisión, pero sí noticieros y por ahí veo mi Instagram y sale alguna que otra vaina que la han hecho para Tiktok, salen comentarios de él negativos hacia una mujer”, expresó el boxeador.

Luego continuó con: “hay varios hombres, varios patanes que le gusta tirarle mal a las jermas (...) sea hombre o lo que fuese, me llega Beto Ortiz, también me llega, pero dependiendo. Fui a su programa ‘El Valor de la Verdad’, donde conté todas mis cosas (...) todas las preguntas que respondí tuvieron que ver con mi vida, con mi niñez, con mi infancia, no con mujeres”.