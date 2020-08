La expareja de Rodrigo González, Sean Rico, utilizó su cuenta de Instagram para pedirle a sus seguidores que le den “buenas energías para que todo salga bien”, debido a que sufrió un accidente mientras corría tabla, por lo que necesita de cirugía.

“Me he partido el brazo en tres corriendo tabla. Mañana me operan, quería pedirles buenas energías para que todo salga bien”, se lee en una de las historias de Instagram de Sean.

Luego continuó con: “Muchas gracias por los mensajes. Yo creo mucho en la energía y hoy amanecí súper tranquilo, feliz, muy feliz. Ya hablé con los doctores, me he roto el brazo en tres. La verdad me metí al mar, no tanto a correr, sino por estar ahí (...) yo soy muy despistado, según yo la tabla estaba adelante, pero estaba atrás, regresó, una tontería”.

Expareja de Rodrigo González sufre accidente mientras corría tabla

SEAN RICO Y RODRIGO GONZÁLEZ, UNA RELACIÓN DE CINCO AÑOS

Como se recuerda, Sean tuvo una relación sentimental con el popular Peluchín por cinco años. Cabe mencionar que ninguno de ellos contó qué es lo que sucedió para que el amor llegue a su fin.

“Soy entregado. Yo pienso que si uno elige a una persona para caminar juntos, para ser compañeros de vida, es para eso... No vas a estar ‘¿y si mañana?’, no. Si lo elegiste, el pollo viene con papas, así es la cosa”, dijo el popular ‘Peluchín’ al ser consultado sobre cómo es en el amor en el programa ‘#Yanoya’.

Rodrigo Gonzáles y Sean Rico