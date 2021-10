Rodrigo González dio a conocer en la edición del último lunes de “Amor y fuego” un informe en el que se daba a conocer el último mensaje que Josimar habría enviado a su expareja, Andrea García usando de intermediaria a su excuñada.

El popular “Peluchín” se mostró en contra de la actuación del salsero y antes que se emita el reportaje lo calificó de “infeliz”. Las críticas del conductor son constantes desde que se supo que Josimar viajó a Estados Unidos, dejando a María Fe Saldaña embarazada.

“Andrea buenas tardes, Josimar me pidió que te enviará esto...Ya Supérame”, fue el mensaje que le habría enviado Josimar a la hermana de Andrea García, según el reportaje del programa de espectáculos.

“Te lo juro que me hizo la tarde (risas) Dile que gracias, que estoy con tantos dolores de parto que de verdad estoy fatal. Dale Ingrid, eso lo voy a enviar jajaja Gracias por ser nuestra mensajera, más bien dile que deposite, que ya sabe todo el proceso que se va a seguir”, respondió Andrea.

Este episodio solo causó molestia en Rodrigo González, quien arremetió contra el cantante al considerar que dedicar una canción así era incorrecto.

“Yo de él después de haber visto lo que he visto me espero lo que sea y de todo lo que dicen las ex. La sangre fría que tiene para hacerlas sentir como las hace sentir estando embarazadas de sus hijos de verdad que de un tipo así me espero lo que sea”, señaló.

“Me pareció que estuvo de más y en la posición que esta Josimar debería estar dejándose de mandar mensajitos”, añadió Gigi Mitre.