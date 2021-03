Luego que Sofía Franco fue intervenida por la policía tras agredir físicamente a su actual esposo, Álvaro Paz de la Barra, diversas personalidades del espectáculo se han pronunciado al respecto, entre ellos, Rodrigo González.

El popular presentador de espectáculos se refirió a lo sucedido con Sofía Franco al inicio de su programa “Amor y Fuego”, a través de la señal de Willax Televisión. El conductor aseguró que Franco tiene un “carácter difícil”.

“Esta noticia acapara todas las portadas y titulares. El espectáculo nuevamente llega a los policiales… También ha salido la mamá de Álvaro Paz de la barra a decir que Sofía tiene un problema psicológico. Es así, que cuando una persona tiene problemas, mezclados con el alcohol, no es un buen detonante”, dijo Rodrigo González.

“Sofía es una persona difícil, con carácter difícil. Una cosa es lo que se ve en cámaras, a pesar de la simpatía que le tengo y el cariño que en su momento le tuve por los años y una temporada juntos, pero sí, es una persona que tiene problemas con el control de su ira, sus emociones”, añadió.

Asimismo, el conductor de “Amor y fuego” también reveló la existencia de un video -de hace un par de años- bastante similar al de la detención de Sofía Franco en la casa de Álvaro Paz de la Barra.

“Yo he tenido en mis manos, en algún momento, un video en el que se ve una situación súper confusa dentro de la casa de ellos, hace mucho tiempo. Se lo envié a ella y me dijo: ‘no, es un roche entre Álvaro y yo’. Le respondí: ‘Te escribo para preguntarte, ¿estás bien? Lo que vi me dejó preocupado”, precisó.

