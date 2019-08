Rodrigo González y Gigi Mitre agradecen que auspiciadores dejaron 'Válgame Dios'

Síguenos en Facebook

Los exconductores de 'Válgame Dios' Rodrigo González y Gigi Mitre revelaron que los auspiciadores del programa dieron un paso al costado tras la renuncia de ambos.

En un mensaje de Instagram, los presentadores de televisión aseguraron sentirse agradecidos por la fidelidad de sus anunciantes.

"Gratitud hacia todos nuestros auspiciadores por confiar en nosotros durante todos estos años pero sobretodo a los de este 2019 que nos han demostrado su confianza y fidelidad haciéndose a un lado del programa que fue presentado por nosotros. Gracias infinitas, significa mucho para nosotros", escribieron Rodrigo y Gigi en sus redes sociales.

Rodrigo González explicó los motivos que lo llevaron a alejarse por el momento de la pantalla chica fueron relacionados al ingreso de Cathy Sáenz a Latina.

“El lunes me despierto y tengo el mensaje de Gigi en el celular diciéndome que ponga Latina y vi a una persona que no es tema en este momento, que no es la protagonista de la noticia en este momento, pero es una persona que nos enjuicio a mí, a Gigi y al canal”, señaló el conductor de televisión.

"El tema es cómo pasa esto en tu casa, en donde has construido un vínculo con el público (...) la única responsable de lo que ha ocurrido es Susana Umbert. Ella es la que toma las decisiones y ella me imagino que en sus intenciones de salvar como sea el programa de la mañana, porque lo hace su productora para Latina, la quiso como contratada, y dijo que eso no nos tenía que importar", agregó Rodrigo González.