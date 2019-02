Rodrigo Valle sobre separación con Xoana González: "Me duele que se de por vencida" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La argentina Xoana González reveló ayer en su cuenta de Instagram que su matrimonio con Rodrigo Valle había llegado a su fin por la distancia que los separa.

La modelo tuvo que mudarse a Argentina luego de perder un juicio con Melissa Loza y no puede volver a pisar suelo peruano. Su pareja vive en Lima como entrenador de gimnasios, pese a que Xoana le pidió vivir juntos fuera de Perú.

Él asegura que él no ha terminado con ella y que sigue usando su anillo de casado. "Pidió una distancia, pero no, yo no terminé (...) Ya decisión la tomó ella, parece que no aguantó la distancia. El tema de la distancia era manejable, porque yo hacía el esfuerzo de viajar cada dos meses", contó.

"Me estaba pidiendo que vaya a vivir allá (....) Eso es lo que me duele, que se de por vencida", dijo después.