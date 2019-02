Rodrigo Valle viaja a Argentina tras ruptura con Xoana González: "La distancia la sufrimos los dos"

Síguenos en Facebook

Luego de que Xoana González anunció en redes sociales el fin de su matrimonio con Rodrigo Valle, el argentino que trabaja como instructor de gimnasios en Lima decidió viajar a Buenos Aires y envió un contundente mensaje.

"Estos 15 meses solo en un país que no es el mío, sin familia, amigos, etc... lo único que hice fue trabajar día y noche por los dos, por un futuro mejor para los dos, por una vida mejor para los dos y futuros hijos. Si bancar todo eso no es amor, ¿qué es?", escribió el modelo a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, Rodrigo Valle respondió a quienes lo han criticado por mostrarse en sus redes sociales como si nada hubiera pasado.

"La distancia la sufrimos los dos... solo que yo trato de no caer, no deprimirme, no me puedo permitir eso. Si tengo que yo ser el fuerte lo seré, yo no me rindo, yo soy un luchador...", agregó al final de su publicación.