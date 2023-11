Este miércoles 29 de noviembre se realizará en Lima uno de los conciertos más esperados del año. El recital de despedida del genio de Pink Floyd, Roger Waters, quien con su tour de despedida en Sudamérica revolucionará la historia de los espectáculos audiovisuales hechos en el pais, con pantallas inmersivas de 170°, sonido de alta calidad y espectáculo de drones y láser que dejarán a sus fans totalmente deslumbrados, además de uno de los catálogos de rock más importantes de todos los tiempos. El concierto se llevará a cabo en el Estadio Nacional y los boletos siguen disponibles en la plataforma Joinnus.

Chris Kansy manager de producción del tour cuenta en un reciente video difundido por las redes sociales de Kandavu Producciones que el concierto contará con una pantalla de aproximadamente 2 mil pies cuadrados y más de trece millones de pixeles, “tenemos 16 cañones laser incluidos en el show que se mueve en todas las direcciones, contaremos con muchas luces móviles al ras del suelo y un sistema de sonido envolvente surround de 360º y más de 150 equipos de audios”, refiere el ingeniero.

“El show puede tomarse 12 horas en montarse, esto incluye transporte, instalación, enfoque de luces, alinear los cañones laser y asegurarnos que todo esté funcionando perfectamente”, agrega Kansy sobre el impresionante despliegue que un concierto de estas magnitudes demanda.

“El tour de Roger Waters es un desafío, es el show más grande en el que he trabajado y actualmente es una de las giras más importantes de la actualidad”, afirma el profesional audiovisual, sobre este concierto que recorrerá lo mejor de la discografía del artista incluidos los clásicos de Pink Floyd como “Another Brick On The Wall”, “Confortably Numb”, “Money”, entre otros hits.

El tour de despedida empezó el año pasado el 6 de julio en el PPG Paints Arena de Pittsburgh, Pensilvania, donde Waters aprovechó la ocasión para estrenar dos canciones nuevas: «The Bar» e «Is This The Life We Really Want». Sin embargo, los shows del cofundador de Pink Floyd, en esta gira, están cargados de clásicos de la banda británica, al punto que en aquella primera noche ocuparon más del 70 por ciento de la lista, porcentaje que persiste casi sin variaciones luego de más de 50 shows en Norteamérica y Europa.

Las entradas para ver por última vez a Roger Waters este 29 de noviembre en el Estadio Nacional están disponibles en el sistema Joinnus, con un 15% con tarjetas Interbank.

