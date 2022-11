La espera llegó a su fin. Romeo Santos, el ¨Rey de la Bachata¨, eligió Perú para el inicio de su gira mundial a pedido de sus fanáticos el próximo 10 de febrero del 2023 en el Estadio Nacional.

El show denominado “Romeo Santos Fórmula Vol. 3 - La Gira”, se pondrá a la venta en Teleticket a partir del 15 de noviembre de 2022 a partir de las 10.00 am con un 15% de descuento en cualquier medio de pago.

El ganador de Premios Billboard, Premios Juventud, entre muchos otros premios llega a Lima con su disco ¨Fórmula, vol 3¨, el cual cuenta con participaciones de estrellas de la música como Rosalía, Justin Timberlake, Chris Lebrón, Christian Nodal, entre otras figuras y que además ha recibido palmas de las críticas por prestigiosos medios como Rolling Stone, The new York Times, The Father, entre otros.

La estrella dominicana lanzó una encuesta a través de sus redes sociales para que sus fanáticos voten por el país donde se iniciaba esta gira y nuestro país fue el ganador. Hace unas horas Romeo lanzó un afiche en sus redes sociales con el fondo de la bandera peruana y el Estadio Nacional, mostrando su satisfacción de premiar a los peruanos con tan buena noticia.

@romeosantos

SHOW CON SORPRESAS

Tropimusic, la empresa de entretenimiento que trae en exclusiva al ‘Rey de la Bachata’, anunció que el show que prepara Romeo Santos cuenta con un sinfín de sorpresas para sus fanáticos.

Jano Mejía, director de la productora musical reveló que el intérprete de ¨Propuesta indecente¨, llega con equipos de última generación y todo su staff artístico y musical lo que garantiza un show de primer nivel.

“Romeo prepara sorpresas en el escenario. No duden que interpretará sus mejores éxitos. La preventa inicia a partir de 15 de noviembre a las 10.00 am con un 15% de descuento con cualquier medio de pago a través de la página de Teleticket para que nadie se quede sin verlo¨, señaló el empresario.

Romeo Santos ha prometido que en este espectáculo no faltarán los éxitos de su última producción musical donde destacan temas como ¨El Pañuelo¨, ¨Solo Conmigo”, ¨Sus Huellas¨, ¨Bebo¨, además de los temas de siempre como ¨El Perdedor¨, ¨Necio¨, ¨Eres Mía¨, ¨Enséñame a Olvidar¨. ¨Llévame contigo¨, ¨Imitadora¨, ¨Propuesta indecente¨ y muchas más.

