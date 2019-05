Romina Lozano sobre Nicola Porcella en caso 'Fiesta del Terror': "No pongo las manos al fuego por nadie"

Romina Lozano brindó una entrevista en la que contó detalles de su relación con Nicola Porcella y aseguró que no le fue fácil conquistarla.

"A Nicola empecé a conocerlo, a conversar más y eso sirvió para que se muestre como es. Nunca me faltó el respeto, por eso le entregué el voto de confianza, porque también me gustaba (se ruboriza)", reveló la ex Miss Perú.

Al ser consultada por los escándalos en los que Nicola Porcella estuvo involucrado como la llamada ‘fiesta del terror’ y la supuesta agresión a Angie Arizaga, Romina Lozano prefirió no dar su opinión sobre dichos casos.

"De los temas pasados que no fueron conmigo, prefiero no opinar, pero la gente juzga sin conocer todas las versiones, porque a mí también me ha pasado", comentó la modelo.

Sin embargo, Romina Lozano dejó en claro que "no pone las manos al fuego" por su actual pareja, quien estuvo presente en la fiesta donde Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas.

"No pongo las manos al fuego por nadie, sin embargo, creo que hay que escuchar todos los ángulos de la verdad", agregó Romina Lozano en una entrevista para Trome.