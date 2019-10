Rodrigo González sobre Aneth Acosta en programa español: "En mi país no se le conoce por nada"

Síguenos en Facebook

El ex conductor del programa 'Válgame Dios' Rodrigo González viajó a España para participar como invitado en el programa 'Sálvame' de Telecinco para opinar sobre la farándula y de algunas personajes de nuestro país que tienen fama en tierras ibéricas.

En el panel de 'Sálvame' recibió al amigo de Gigi Mitre en el set de televisión y hablaron de la cantante Isabel Pantoja, quien recientemente generó polémica por su relación con su hija de origen peruano Chabelita.

Rodrigo González mencionó que los peruanos quieren a Isabel Pantoja por su talento, sin embargo Chabelita no goza de ese mismo cariño por su actitud.

Por este motivo habló de Aneth Acosta, quien es una de las mejores amigas de Chabelita y cercana a Isabel Pantoja.

"Se la considera persona non grata en Perú y no se la conoce por nada. Es una chica en la que no se puede confiar", dijo 'Peluchín' sobre Aneth.