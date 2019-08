Rosalía recibe críticas por su triunfo en los MTV VMAs por no ser latina

Síguenos en Facebook

Rosalía ha ganado dos Moonman en los MTV VMAs 2019 por su éxito "Con Altura" junto a J Balvin, no obstante su triunfo ha generado mucha polémica al colocarla en la clasificación "Latina".

Esto porque Rosalía nació en Barcelona, España, y no es latina. Hecho que ha sido criticado por sus detractores luego que ganara también los premios de Mejor Coreografía y Mejor Acto Latino.

Al ver la lista de nominados a Mejor Acto Latino, se denota que casi todas las canciones tienen colaboraciones de un latino y un artista que habla inglés. Tal como "Mía" de Bad Bunny con Drake; "I can't Get Enough" de Benny Blanco, Tainy, Selena Gómez y J Balvin; "Con Calma" de Daddy Yankee con Snow; y "Con Altura" de Rosalía y J Balvin.

Siendo las únicas canciones netamente latinas: "Secreto" de Anuel AA y Karol G, y Mala Mía de Maluma. Aún así es bueno recordar que Estados Unidos, casi siempre agrupa a todos los hispanohablantes como "Latinos" y esa no es una novedad.

Por el momento, la cantante española no ha declarado sobre las críticas que ha recibido, puesto que muchos de sus seguidores le han mostrado palabras de afecto luego de su presentación en los VMAs, donde interpretó "A Ningún Hombre", "Yo x ti, Tú x mí" y "Auto Cuture".