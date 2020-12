En noviembre la integrante de ‘Esto es Guerra’, Rosángela Espinoza, reveló que se separaba de su perra Bianca, tras terminar su relación con Víctor Hugo Cornejo, dueño de la mascota.

“Para los que preguntan: Bianca no era mía, sino de mi expareja, y como ya no estamos, tuve que dársela. Tan bella y única. No quise entregarla. El dueño vino a buscarla y no quería negociar para nada, solo quería llevársela”, señaló en sus historias de Instagram.

Sin embargo, la chica reality reveló que Bianca regresó con ella. En un video de TikTok se pudo ver a la mascota y de inmediato sus seguidores preguntaron por la mascota.

Una usuaria le consultó por la mascota. “¿La tienes contigo? Me quedé en que el exnovio se la había llevado. Es muy hermosa Bianca. Qué bonito que la puedas ver o tener”, consultó. “Ahora está conmigo para siempre”, respondió Rosangela Espinoza dejando en claro que ahora es la dueña.

En sus redes sociales, Espinoza siempre mostró su conexión con Bianca y hasta la hacÍa parte de sus videos virales.

VIDEO RECOMENDADO

Esto dijo Rosángela Espinoza sobre las declaraciones de Carloncho

Esto dijo Rosángela Espinoza sobre las declaraciones de Carloncho