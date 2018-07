Rosángela Espinoza impacta a sus seguidores con sus notas de la universidad (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Rosángela Espinoza se ha caracterizado por compartir cada logro con sus seguidores en las redes sociales. Esta vez, la popular 'Chica selfie' sorprendió al mostrar sus notas finales de la universidad.

A través de sus historias de Instagram, la modelo peruana publicó algunas instantáneas de las buenas calificaciones que ha recibido al terminar un ciclo más de su carrera.

"Terminé el ciclo con muy buenas notas, y ahora a seguir avanzando con los estudios. Aunque todos me preguntan cómo hago con los tiempos, en realidad lo que no me falta es la perseverancia y quiero cumplir uno de mis grandes sueños, ser toda una profesional. <Querer es poder>. Y por último, todo esfuerzo tiene su recompensa", escribió Rosángela Espinoza en una reciente publicación.

La integrante de Esto es Guerra respondió de esta forma a sus detractores que la cuestionan por ser una chica reality. La publicación alcanzó cerca de 10 mil 'me gusta' en solo unas horas.