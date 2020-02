Rosángela Espinoza no pudo asistir a la reciente edición del reality ‘Esto es Guerra’ y su ausencia fue motivo de críticas al tener un enfrentamiento pendiente con la modelo Ivana Yturbe.

Ante los comentarios malintencionados, la integrante de los ‘Combatientes’ decidió pronunciarse en su cuenta oficial de Instagram para explicar los verdaderos motivos que la llevaron a faltar a su trabajo televisivo.

Rosángela Espinoza no asistió a "Esto es guerra". (Video: Instagram oficial)

Según explicó la modelo peruana, ella tuvo que ausentarse del reality juvenil porque tenía que brindar un examen programado en su actual centro de estudios.

“Estoy lista para dar mi examen. Hoy no voy a estar en el programa, no me extrañen”, explicó Rosángela Espinoza a través de sus historias de Instagram.

Como se sabe, la chica reality estudia en un centro universitario y se encuentra en la etapa final de su carrera. Ella es una de las figuras principales de América TV y actualmente suma 3 millones de seguidores en Instagram.