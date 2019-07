Rosángela Espinoza se enoja en vivo con 'Carloncho' y lo tilda de "hipócrita" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Rosángela Espinoza y Carloncho protagonizaron un nuevo intercambio de palabras en pleno programa de 'En boca de todos'.

Todo ocurrió cuando el programa enlazó en vivo con la popular 'Chica selfie' para hablar sobre el versus de baile que perdió frente a Tula Rodríguez.

"Yo estoy triste, Rosángela, yo me la banqué por vos. Por qué me cuestionas a mí, por qué cuestionas mi felicidad, yo al contrario, públicamente he votado por ti", comentó 'Carloncho' al ver que Rosángela Espinoza se encontraba molesta por haber perdido el duelo.

La integrante de 'Esto es Guerra' no pudo ocultar su fastidio y hasta amenazó con cortar el enlace con el programa si seguía hablando el locutor de radio.

"Qué hipócrita de verdad Carloncho. ¿Me pueden sacar a ese personaje de ahí por favor? Odio la hipocresía. Yo sé cómo es Carloncho, es un hipócrita y punto", sentenció Rosángela Espinoza.