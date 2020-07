Rosángela Espinoza visitó el set del conocido programa ‘En Boca de Todos', luciendo unas alas blancas, al mismo estilo que una de las angelitas de Victoria’s Secret, a pocos días de la celebración de su cumpleaños número 31.

Durante la entrevista, Rosángela Espinoza afirmó sentirse muy feliz porque celebrará un año más de vida y también porque ya se encuentra cerca de graduarse en su carrera universitaria, además, manifestó que su relación va de maravillas.

Rosángela Espinoza se presentó en En boca de todos. (América)

Rosángela también se pronunció sobre qué sucederá entre su amiga Ivana Yturbe y Mario Irivarren, quien reciente retornó a los sets de ‘Esto es Guerra'.

Rosángela Espinoza manifestó que no ve un regreso de Ivana con Mario. “Ivana ya está en otra cosa, no creo que quiera regresar con Mario”, manifestó la conocida ‘Chica selfie’.

También fue consultada sobre los cambios físicos de Michelle Soifer. “Yo de esa persona no quiero hablar, porque la verdad no me interesa, no voy a opinar para nada”, dijo en un principio.

Sin embargo, finalmente terminó afirmando que ya no son amigas y “que todo no es el físico, lo de adentro es lo que vale. Con eso digo todo”.