Rosángela Espinoza: "Tengo propuestas para lanzarme al Congreso" (VIDEO)

Rosángela Espinoza contó en declaraciones para 'América Espectáculos' que recibió algunas propuestas no relacionadas al mundo del espectáculo.

La popular la 'chica selfie' dijo que tiene pensado incursionar en la política. "También hay otra cosa que anhelo para el año que viene. Como ya se vienen las elecciones, tengo una propuesta para lanzarme al Congreso”, reveló.

"Si aquí no me quieren como conductora igual yo tengo mis otros planes por aquí. Para mí no es complicado para nada, hay que ver la realidad del país y en mi caso puedo aportar al país”, señaló.

Además contó que el próximo año ya termina su carrera de Marketing. Recordemos que la joven mostró destacadas calificaciones de sus exámenes y trabajos en las redes sociales.