La actriz Rossana Fernández Maldonado fue consultada sobre lo que opinaba de diferentes artistas que recurrieron a la red social privada para adultos Onlyfans para generar algunos recursos adicionales en medio de la crisis económica que generó la pandemia por la COVID-19.

“Me parece que es muy válido, la verdad, si se atreven a hacer algo así y les rinde, creo que es muy respetable. Lamentablemente, no voy por ese lado, me encantaría, pero no es para nada mi onda, tampoco es lo que quiero hacer. Definitivamente, si nos hemos tenido que recursear con otras cosas”, afirmó en diálogo con Canal N.

Asimismo, la exconductora de televisión contó que se encuentra estudiando educación inicial y no tiene planeado convertirse en una animadora infantil.

“Ahorita he regresado a la universidad, voy a hacer una obra de teatro online, estoy haciendo series para YouTube y música, sigo para adelante con cosas, pero no me imagino teniendo una página de Onlyfans. Los que pueden hacerlo, pucha, bacán, que sigan adelante”, manifstó.

Como se recuerda, Rossana Fernández Maldonado estrenó una canción para niños, llamada “Cuando me hiciste mamá”, y afirmó que sigue firme en su carrera musical.

