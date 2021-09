La música siempre ha sido su fiel compañera, pero Roxana Valdivieso, hace algunos años, volvió a retomar la pintura recordando su paso por la Facultad de Artes Plásticas de la Católica. Fue así que, entre acuarelas, pinceles y mucha nostalgia nació Sami, una vizcacha que luego empezó a tomar vida propia y se adueñó de su creadora, quien finalmente tuvo que escribirle su historia. Hoy “Las aventuras de Sami” (Lumen, 63 páginas) representa para su autora un nuevo comienzo, una oportunidad en la narrativa que la tiene muy entusiasmada.

“Empecé a dibujar de nuevo porque una amiga me propuso hacer unas manualidades y acepté, pero eso se fue convirtiendo en otra cosa. Poco a poco me fui yendo al mundo de mis hijos, de cuando eran niños, de los que a ellos les gustaba y de todas esas cosas que tenía guardadas de cuando eran chiquitos. Todos esos recuerdos hicieron que me provoque dibujar animalitos, pero no de los que siempre se encuentran en los libros tradicionales para niños”, nos cuenta Roxana.

¿Y allí es que aparece Sami la vizcacha?

Me propuse investigar sobre los animalitos de nuestra fauna silvestre. Siempre me habían llamado la atención las vizcachitas, en mis viajes por el Perú siempre las había visto corriendo, escondiéndose y fue así que empecé a ver fotos, averiguar sobre su vida, costumbres y una cosa llevó a la otra. Como quería dibujar un grupo de animalitos, me encontré con el suri (avestruz andino), una especie que está en peligro de extinción.

¿Primero fueron los dibujos y luego la historia?

Fueron las dos cosas simultáneamente. Empecé dibujando las vizcachas en diferentes posturas y de pronto las iba cambiando para hacerlas más como un personaje, pero ahí es donde entra todo un proceso que llamo mágico, como si yo no tuviera nada que ver ahí. Sucedió que el personaje se me aparecía en diversas circunstancias de la vida cotidiana y me decía: ‘dibuja de esta manera’. Así se fue convirtiendo en el Sami que ves en el libro, con ropa, sin ropa y en medio de una serie de situaciones.

¿De una idea salía su correspondiente ilustración?

La primera frase que se me vino a la cabeza está en el libro y dice: ‘¿Qué es eso?’ Esa sorpresa de Sami de ver un huevo casi de su tamaño y le cuento a mis hijos y les digo: ‘miren qué cosa tan increíble se me ha ocurrido y la he dibujado. Que un vizcacha encuentra un huevo de suri y lo va a rescatar’. Así empiezan todos los dibujos con la historia escrita, y me lanzo a hacer 80 ilustraciones.

¿Cuál crees que es el principal valor de Sami como personaje?

Esa vizcachita es como un niño intrépido, curioso, no piensa en sí mismo, sino en los demás. Valores que no fueron calculados, el personaje hablaba solo, salía a través de mí. Tiene un gran corazón, es tierno, se siente lo máximo, le gusta imaginarse en medio de grandes situaciones.

Pero a la vez es realista, debe explicarle al suri recién salido del cascarón cómo debe protegerse del peligro, especialmente del hombre...

Claro, porque el hombre es el peor depredador, el que más daño les ha causado y es la verdad.

Cuando todos pensábamos que los zorros andinos iban a ser los depredadores de la vizcacha y el suri, es todo lo contrario.

Sami también lo cree, siempre nos han contado es que el zorro es engañoso, malicioso y al final siempre termina comiéndose a la Caperucita y al que pueda. Pero acá no es así necesariamente.

Pero Sami le tiene miedo...

Y es donde se reafirma su valor y amor por los demás y del sentido de proteger al más vulnerable. Cuando ve al zorro y se asusta porque piensa que se lo va a comer, piensa primero que no se vaya a comer al huevo del suri.

¿Hay una posibilidad de una segunda aventura de Sami?

Sí, claro, y soy una lanzada porque no lo he hablado con la editorial, pero esto no acaba acá, ahora estoy feliz escribiendo y dibujando. Este es un nuevo camino para mí y es una puerta inmensa que se me abre a muchísimas posibilidades, a explorar más a Sami y desarrollarlo.

No hay que ponerse límites...

Tengo más cuentos de otros temas, es que de pronto empiezas y ya no quieres parar, hay que perder el temor, eso de autolimitarse con cualquier pretexto está mal. Ahora estoy convencida que si siento que tengo una idea, pues allá iré a su encuentro.

ROXANA VALDIVIESO

Cantante y escritora. Se inició en la música con la banda “Breeze” para luego iniciar una carrera como solista con varios exitosos álbumes. Es conocida por haber interpretado populares temas de telenovelas de la productora Iguana.