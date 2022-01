Ethel Pozo se casará a fines de año con el productor de televisión Julián Alexander, con quien actualmente mantiene una relación de 10 meses. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que su boda sea televisada.

La conductora de “América Hoy” adelantó que su boda se celebrará en Lima. “¡Ay! Seguro que el Armando (Tafur, productor del programa ‘América hoy’) va a querer, pero no tenemos problemas en compartir porque estamos acostumbrados a las redes sociales, a la TV, no nos molesta, así que no sé cómo será ese momento en diciembre, la fecha no la puedo decir”, sostuvo en una entrevista con el diario Trome.

Al ser consultada respecto a la relación que mantiene su novio con su madre Gisela Valcárcel, Ethel dijo: “Superbién, estas cosas vienen de Dios, nada se ha forzado, todo encajó perfecto, es más, te cuento una anécdota...Cuando llamé a mi mamá de México, luego que Julián me entregó el anillo de compromiso, para contarle, me dijo: ‘Yo ya sabía que era el hombre de tu vida’, y no se sorprendió porque cuando lo vio por primera vez sintió una buena vibra”.

Por otro lado, la figura de televisión explicó por qué Julián no la acompañó en su reciente viaje que hizo junto a sus hijas. “Siempre hago este viaje con mis hijas, desde chiquititas las llevé a esquiar y no quería cortar la tradición. Si Dios quiere, más adelante ya iremos todos en familia. Es importante que cada uno tenga su espacio, pero también que compartamos en familia, siempre estamos juntitos”, comentó.

Finalmente, Ethel se negó a dar detalles de la nueva conductora que se suma a “América Hoy”. “¡Ay! No sé, vamos a esperar qué dice Armando porque él es un estratega y le gusta jugar con las emociones”, contó.

