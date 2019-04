Salim Vera niega acusaciones de abuso sexual y alista medidas legales

Síguenos en Facebook

Salim Vera, líder de la banda de rock Líbido, rechazó las acusaciones anónimas de abuso sexual que hicieron en su contra y mencionó que evalúa tomar medidas legales tras el supuesto testimonio de una mujer trans en la página de Facebook 'Me Too Perú'.

Recordemos que ayer, una mujer trans contó en la red social que cuando tenía 15 años sufrió una violación por parte del cantante.

Sufro mucho cada día, pero el señor Salim Vera (no) solo me insultó, (me) amenazó con golpearme si hablaba", mencionaba la publicación.

Al paso de una horas, el vocalista de la banda se pronunció y desmintió lo afirmado en las redes.

"Yo, Salim Vera (…) niego rotundamente la acusación anónima que se hace en mi contra por violencia verbal y física a través de la red social 'Me Too Perú. Expreso mi completo rechazo por la tremenda irresponsabilidad de hacer pública una falsa denuncia anónima de suma gravedad que intenta dañarme directamente y perjudicar mi trabajo sin tener una sola prueba'", se lee en su comunicado.