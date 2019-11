Samahara Lobatón eliminó polémica publicación sobre Melissa y Jefferson

Síguenos en Facebook

Samahara Lobaton, la segunda hija de Melissa Klug, usó sus redes sociales para enviar un extenso mensaje en el que dice que se cansó de las mentiras de su madre y de los ataques a Jefferson Farfán.

“Este post es para aclarar todo lo que está pasando. Hace unos días fue mi cumpleaños y lo pasé con las personas más cercanas, con mi papá, hermanas, familia y amigos. A mí me encantó, no hay más palabras para eso. Hace más de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo, pero necesito aclarar muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales”, inicia su post la joven.

¡LO ELIMINÓ!

Al parecer, Samahara Lobatón se arrepintió del polémico mensaje que dejó en su cuenta de Instagram y decidió borrarlo. Cabe mencionar que en el post no solo confirmaba un distanciamiento con su madre, sino también la contradijo afirmando que Jefferson Farfán jamás la utilizó para conocer a Ivana Yturbe.