Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, mostró una tierna fotografía durante su visita al programa ‘En Boca de Todos’ en la que muestra cinco generaciones de su familia, pues aparecen su abuela Liliana y su bisabuela Angelita cargando a su hija Xianna.

“En verdad no creía, pero sí, me cambió la vida, estoy enamorada de mi hija, es lo más hermoso que me ha pasado, la miro y no puedo creer lo perfecta que puede ser, en verdad es el sentimiento que una mamá tiene”, declaró Samahara Lobatón sobre su experiencia como mamá.

La joven se convirtió en madre recientemente y pasa tiernos momentos al lado de su familia.

Días atrás la joven mostró una foto de su tatarabuela con su hija Xianna. “Esta foto queda para la eternidad Xianna con la mama ( Su tatarabuela) mis amores”, escribió.

Pareja de Samahara Lobatón defiende a su bebé

Samahara Lobatón y su pareja Youna vienen empezaron su experiencia como padres de su bebé Xianna días atrás. Ambos han recibidos mensajes positivos en las redes sociales por la llegada de un nuevo miembro a su familia, sin embargo el joven reveló que también recibió ofensas o comentarios malintencionados.

En una historia de Instagram, Youna escribió “Pregunta seria ¿Les pagan por escribir malos comentarios en la foto de mi hija? Sam Lobatón y yo estamos pasando un hermoso momento. Ahórrense sus comentarios malintencionados u ofensivos porque no nos afectan en lo absoluto”.

