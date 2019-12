La segunda hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, preocupó a sus seguidores en las redes sociales luego de publicar un video en el que aparece siendo nebulizada de emergencia en una clínica.

“Quiero decirles que ya estoy mucho mejor. Ayer se me cerró el pecho, tuve un broncoespasmo. Vengo mal desde el 25. En realidad el 24 en la noche ya me sentía mal, pasé las 12 con la familia de Youna y luego fui a ver a mis hermanas y vine a dormir a mi casa porque ya no podía más", contó Samahara horas más tarde a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, la exintegrante de ‘Combate’ explicó que sentía que ya no podía respirar, por lo que decidió ir a una clínica donde le revelaron que tenía un broncoespasmo.

“Ayer en la noche ya sentía que ya no podía respirar y cuando llegué a la clínica me dijeron que tenía un broncoespasmo y que me lo iban a reducir. Me hicieron dos nebulizaciones y me pusieron medicina a la vena para que ya me pueda sentir mejor”, agregó.

Finalmente, Samahara Lobatón agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y comentó que tal vez no pueda realizar el viaje que tenía planeado por Año debido a su enfermedad.

“Se supone que tengo un viaje planeado para Año Nuevo, pero a este paso no sé si lo haré. Me estoy yendo a la clínica a que me digan qué es lo que realmente tengo y a ver si me ponen una inyección o por ahí”, sostuvo la mayor de las hermanas Lobatón Klug.