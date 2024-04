En la última edición del programa de Magaly Medina, se mostraron imágenes de Samahara Lobatón, pese a que su aún pareja, Bryan Torres, confirmara su embarazo a través e sus redes sociales y en una entrevista con la popular Urraca.

La fotografía que se muestra en la nota periodística fue enviada al Chismefono de Magaly Tv y rápidamente se difundió a nivel nacional, generando un nuevo revuelo en torno a la hija de Melissa Klug.

“Hoy día he hablado con ella, ella está embarazada, yo no me voy a desentender pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos”, dijo Bryan Torres a Magaly Medina.

Samahara Lobatón bota de su casa a Bryan Torres y le lanza sus cosas por la ventana

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, fue captada desalojando aparatosamente de su casa a su pareja Bryan Torres, lanzando sus cosas por la ventana, según se observa en el adelanto de hoy de ‘Amor y Fuego’.

En las grabaciones se puede ver cómo la joven influencer estalla de furia y arroja, desde el segundo piso de la residencia ubicada en Chorrillos, distintas prendas de vestir y otros objetos del cantante hacia la calle.

Por otro lado, Bryan Torres luce apresurado por recoger todas las cosas, las cuales las guarda dentro de su vehículo. Cabe mencionar que se ve acompañado por otra persona, pero no ha sido identificado.