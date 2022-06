“La verdad, hace casi 20 años que vengo tocando casi semanal con mis amigos, hacemos unos tres shows al año para diferentes cosas, puede ser para colaborar con algo benéfico o para fiestas privadas, pero solo por diversión”, dice el cantante y empresario.

Pero este año ya se te está viendo en eventos públicos.

Eso es verdad, con la banda fuimos este año teloneros de Raúl Romero en Santa María, simplemente por amor a la música. Y así, por esa pasión, tenemos un concierto este 9 de julio en el Cocodrilo Verde, las cosas van llegando.

¿Y así también pueden ir llegando nuevos temas y grabaciones?

En los shows tocó covers y hacemos homenajes a los clásicos de los ochenta, mayormente ese es el repertorio, pero no te puedo negar que te empieza a picar las ganas de grabar algo propio. Lo estoy viendo cada vez con mejores ojos, me está provocando hacerlo, estamos por allí haciendo algo.

A la luz de tu experiencia en la industria discográfica, ¿hoy es más fácil o más difícil que un cantante o banda logre desarrollar una carrera?

En algunos casos se puede considerar más fácil, para otros casos puede ser más difícil. En estos tiempos, por ejemplo, es más fácil grabar y publicar algo porque todo es digital, lo puedes hacer desde tu casa y luego lo subes a las redes sociales; en el caso de grabar y lanzar podría ser más fácil que antes.

Lo más difícil es entonces destacar de entre tanta oferta.

En la música pasa igual que en otras industrias, muchas veces no gana el mejor, sino el que se hace notar, en el caso de la música el que se hace escuchar, y no digo que el que gana no tiene talento, sino que además encontró la forma de dejarse oír.

¿El público que te escucha en tus shows es solo el de la época ochentera o es más heterogéneo?

Depende del evento, pero lo curioso es que hay diversas formas de que hoy se escuche la música de los ochenta y no solo en las radios del recuerdo. Los temas son versionados por nuevas bandas, se incluyen en videojuegos, en series de televisión, los clásicos están vigentes y los chicos de hoy la reconocen.

Hablando de jóvenes y tendencias, ¿cómo ves el fenómeno de la música urbana?

Le encuentro el valor, pero definitivamente no es lo mismo que escuchábamos antes, le veo más valor rítmico y las letras son de nuevas épocas, los chicos han cambiado, son más abiertos para estas cosas, tienen otras influencias. No te puedo decir que me encanta, no me gusta por ese tema de las letras groseras, pero entiendo la música, no siempre tiene que gustarte a ti para que sea un éxito.

Y hablando de éxitos y nostalgia, ¿llegarán esas nuevas baladas que esperan de Samir?

Sí, definitivamente, me estoy animando a componer algo romántico, creo que algo que vaya al extremo del trap, estoy seguro que va a resurgir el romanticismo de todas maneras.

SAMIR GIHA

Una de las voces más populares de los ochenta y parte de los noventa. Además de su oficio en la música también se dedicó a manejar compañías discográficas lo que le permitió conocer la industria.

