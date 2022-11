El creador del portal “Instarándula”, Samuel Suárez, se refirió a las recientes declaraciones de la cantante Giuliana Rengifo en una entrevista.

En el programa de Youtube “¿Y ahora qué?”, la ex concursante de “El Gran Show” expresó su molestia hacia las personas que la fotografían o graban en diferentes sitios.

“Ahora basta con que tengan un celular y te graban, te firman, te toman una foto y se la mandan a los medios. O sea que ahora no hay que estudiar para ser periodista o reportero”, indicó la artista.

Al respecto, Suárez criticó la actitud de Rengifo y refirió que debería “agradecer que la gente se interese por saber de ella”.

“Hace tiempo no escuchaba tanta ridiculez en tan poco tiempo. El día que nadie esté pendiente de ella, ahí va a desear que aunque sea le tomen una fotito tomando su helado”, mencionó el comunicador.

Giuliana Rengifo llora por adjetivos que le puso Magaly y asegura que continuará con demanda

La cumbiambera reiteró que nunca se metió en una relación y que las fuertes acusaciones en su contra forman parte de una campaña de desprestigio promovida por Magaly Medina. Ella dice estar segura que la ‘Urraca’ no le perdona que haya revelado que tuvo un romance con su esposo Alfredo Zambrano, y que esto se lo habría confirmado gente que trabaja en su programa de espectáculos.

“Dentro de su producción hay gente que me cuenta muchas cosas, entre ellos me dicen que la señora Magaly Medina me tiene mucha cólera”, aseveró.

En otro momento, Giuliana Rengifo no pudo evitar quebrarse al recordar todos los adjetivos que le ha dicho la presentadora de “Magaly TV: La Firme”.

