Tras las declaraciones de Melissa Paredes ante las cámaras de ‘Mujeres al mando’, el periodista de espectáculos Samuel Suárez no dudó en criticar a la actriz por victimizarse utilizando como excusa el machismo.

“Mira Melissa, está bien que ya oficialices tu romance porque era lo que tocaba y tenía que suceder después de las imágenes de Año Nuevo, pero de ahí agarrar ese tema tuyo, que fue un ampay bien rochoso y decir que los hombres son así...”, comentó en un inicio el periodista de espectáculos.

Samuel Suárez critica a Melissa Paredes tras excusas sobre su 'ampay'. (Fuente: Instagram @instarandula)

Asimismo, Samuel Suárez señaló que él siempre ha criticado la infidelidad, sea de mujer y hombre, como fue el caso de Josimar o Christian Domínguez.

“Usar la victimización para tratar de limpiarte ahora, no es. Hay gente que aplaude a los hombre infieles, yo no lo he hecho. Se llama igualdad, mi vida. No por el hecho que seas mujer, te han atacado, no te creas eso en tu cabeza. Responsabilízate por tus acciones, no culpes por eso a otros hombres o personas”, agregó el periodista.

Finalmente, Samuel Suárez deslizó la posibilidad de que Melissa Paredes habría dado esa entrevista exclusiva a ‘Mujeres al mando’ a cambio de una oportunidad de trabajo en dicho programa.

“Ojalá que no solo recurra a la victimización, sino que también haga un mea culpa correcto, creo que la gente la va a sentir más sincera y ahí sí pueda conseguir la aprobación popular”, sentenció el conductor de ‘Instarándula’.

