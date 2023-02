El creador de Instándula, Samuel Suárez, se dirigió a la conductora de “Préndete” Karla Tarazona tras descubrir que lo había dejado de seguir y bloqueado en redes sociales.

Cabe mencionar que el comunicador se había referido al bajo rating que había tenido el nuevo programa de espectáculos de Panamericana Televisión, el cual había registrado 0.0 puntos en el sector A/B.

Sin embargo, los comentarios del popular ‘Samu’ no habrían agradado a Tarazona, quien lo habría bloqueado temporalmente desde su cuenta de Instagram. “Ella sabe el cariño que le tengo y te dedico estas líneas Karla para reiterarte que ‘No soy tu enemigo’, ni lo seré jamás. Hago lo que siempre he hecho, este es mi trabajo y creo que no miento en nada de lo que digo.”, expresó.

“Igual respeto tu decisión de molestarte, pero de mi siempre vas a encontrar comentarios buenas hacia tu persona, no porque busque sobonearte, sino porque sé la calidad de persona que eres, excelente madre y profesional. Pero si no respetas mis opiniones o te molestan, no puedo hace nada”, agregó el periodista.

Melissa Paredes sobre críticas por bajo rating de ‘Préndete’: “No respondo a frustrados”

El creador de Instarándula, fue uno de los últimos en señalar que “Préndete” había tomado una mala decisión en contratar a Paredes como conductora. “Ya no funciona que hables del ‘Gato’, cambia de disco”, expresó.

Al respecto, la compañera de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio hizo referencia a las constantes menciones que ha tenido en redes sociales sobre su desempeño como presentadora.

“Yo no entiendo, dicen ‘que no funciona’ y me dedican mil historias (en Instagram). Oigan, no paguen sus canjes conmigo, jamás lo promocionaré. A frustrados no promociono”, señaló la exesposa de Rodrigo Cuba.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO