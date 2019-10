Sandra Corcuera de gira en Lima: "Crecí escuchando música criolla"

Síguenos en Facebook

A pocos días de su arribo a Perú, la cantante española Sandra Corcuera se animó a visitar lugares de Lima y Trujillo, así como reencontrarse con sus raíces norteñas, pues si bien nació en el país europeo al igual que su madre, su padre es de La Libertad.

En diálogo con Correo, relató que le agrada el arte desde muy pequeña por la influencia de su progenitor y dijo que creció escuchando la música netamente peruana.

"De chiquita siempre estuve empapada con música pues en mi familia todos se dedican a la música, mi papá especialmente que es peruano. Crecí escuchando música criolla, acostumbrados a tener fiesta en casa. A mí me dio por el piano, ya con el tiempo empecé a estudiar otros instrumentos", comentó.

"Ámame", "No me gusta", "Cuestión de tiempo", "Lunas rotas", "Happy Christmas" y "Voy a soltarte", su reciente sencillo son canciones de su autoría.

"En alguna ocasión me junto con otros artistas. Me dedicó de forma profesional, pero eso de ganarme la vida con la música, es algo que nos gustaría a todos. Al principio es un gasto más que una ganancia. Es mucho de invertir, de picar piedra como se dice en México. Al principio lo vi como un hobbie, pero ya llevo dos años trabajando en esto. Tengo otro trabajo, soy locutora de radio", mencionó.

Foto: FacebooK. Durante su visita al Santuario Virgen de la Puerta en Otuzco.

La artista indicó que "desde siempre ha sido muy apasiona como oyente de radio", por lo cual, trabaja como locutora en México; aunque también le fascina la televisión donde se ha desempeñado como presentadora de programas musicales.

"Hace muchos años me interesó el crecimiento personal y la energía, entonces, empecé a tomar cursos para trabajar en mí misma y me especialicé. Doy talleres y charlas, me dedico un poco de todo", expresó.

Corcuera manifestó que "Ámame" la compuso mientras mantenía una relación tóxica hace unos años atrás, pero no se daba cuenta de la realidad.

"Escribí mientras estaba en una relación que pensaba me estaban poniendo los cuernos y cuando terminé la canción, ya hacía un tiempo que había terminado la relación. Ahí me di cuenta que la canción no hablaba de infidelidad, sino maltrato psicológico. Es de las que sientes que te están engañando, pero te dicen que la que está mal eres tú, que está loca, que lo estás imaginando", sostuvo.

"Hizo que me pusiera en duda a mí misma, hizo creerme cosas de mí que no eran ciertas. Del maltrato psicológico vas al físico, no siempre sucede. (¿Ocurrió?) en este caso no", agregó.

Sandra Corcuera se presentará en Tierra Baldía de Miraflores el próximo miércoles 30 de octubre a las 8 de la noche. El ingreso es libre.

Foto: Facebook. Cuando era niña luciendo un traje típico del Cusco.