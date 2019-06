Santi Lesmes califica como "cobarde" renuncia de Susan Ochoa a 'El Artista del Año'

Síguenos en Facebook

El jurado de 'El Artista del Año', Santi Lesmes, no dudó en emitir su opinión sobre la abrupta salida de Susan Ochoa al reality y la calificó de 'diva' al señalar haberse sentido humillada por Gisela Valcárcel.

"Es la salida más cobarde que ha podido tener ella. Susan Ochoa es un ‘lobo con piel del cordero’. No soportó perder el versus con Daniela Darcourt ni ir a sentencia. No es la única peruana que ha ganado dos gaviotas. Ella se cree más artista de lo que es, se cree diva, pero no es el artista del año. No actúa y no baila", declaró Santi Lesmes al Trome.

La cantante peruana Susan Ochoa compartió un video en sus redes sociales en donde anunciaba su renuncia del programa conducido por Valcárcel, y explicaba los motivos de su decisión.

"La semana pasada me sentí muy mal, sentí que he sido humillada, sentí que en ese momento que mi trabajo -por las palabras de la señora Gisela- durante tantos años han sido nada"

Tras esta noticia, Gisela Valcárcel no dudo en pronunciarse y escribió un extenso texto en su Instagram donde señala que Susan Ochoa hasta hace unos días había ido a ensayar como siempre al canal y que para ella era un gran sorpresa su repentina salida.

"Hoy Susan Ochoa, según sus propias palabras, dio un paso al costado y dijo no estará en la siguiente gala. Pidió que la entiendan, y quiero hacerlo. He visto este video varías veces y no encuentro que haya sucedido algo que la hiciera sentir mal", escribió la conductora de televisión.