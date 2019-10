Santi Lesmes sobre Michelle Soifer: Lo que Dios le dio de talento para el escenario, no se lo dio para elegir a parejas

El panelista español Santi Lesmes volvió a cuestionar de forma severa a la exchica reality Michelle Soifer. Esta vez, aseguró que la popular "Sol" tiene una necesidad emocional y, que por ello, no pude estar sin un hombre al lado.

Lesmes indicó a Trome que si bien Michelle Soifer tiene talento para el escenario, carece de ello para elegir a sus parejas.

Incluso, el exconductor del "Artista del Año" dijo que Soifer es una mujer que le agrada tener a hombres que pueda manejarlos.

“Lo que Dios le dio de talento para el escenario, no se lo dio para elegir a sus parejas. Yo creo que ella es una mujer a la que le gusta tener hombres que pueda manejar o que dependan de ella. Quiere ser como el ‘macho alfa’ de la relación”, mencionó.

Luego, recordó que cuando ella terminó su relación con el modelo Erick Sabater, a los pocos días ya estaba con Kevin Blow.

“Pienso que Michelle Soifer no puede o no quiere estar sola, porque cuando terminó la relación con Erick (Sabater), a los días ya estaba con Kevin (Blow), y lo mismo cuando rompió con Kevin, al rato apareció Giuseppe (Benignini). No se da un tiempo para ella sola, siempre debe tener al lado a alguien”, refirió.

Como se recuerda, Michelle Soifer presentó en el "Artista del Año", programa en el que fue eliminada hace unas semanas, a un venezolano de nombre Giuseppe Benigni como un amigo.

Posteriormente, fueron captados besándose frente a los 'michilovers'.