Sara Manrique a Mónica Cabrejos: “Tengo cosas más importantes en mi vida”

Sara Manrique aseguró que tiene cosas más importantes en su vida, antes de responderle a Mónica Cabrejos, tras las declaraciones que brindó en ‘Café con la Chévez’, donde la conductora de TV dio que no quería cruzarse con ella y que dejó de ser su amiga cuando inició su relación con Tenchy Ugaz.

“ No estoy al tanto de eso, en mi vida tengo cosas mucho más importantes, como mis hijos, y les dedico mi tiempo, mi energía y llenan mi vida. Lo demás, no me interesa ”, manifestó la actriz cómica a Trome.

Asimismo, descarta invitar a la exvedette a su programa en redes sociales. “ No lo creo, nosotros buscamos siempre divertirnos en buena onda, con personajes positivos ”, sostuvo.

Mónica Cabrejos sobre su enemistad con Sara Manrique: “Ni me la quiero cruzar, la tengo bloqueada”

Mónica Cabrejos habló del término de su amistad con Sara Manrique luego de que ella tuviera una relación con su exesposo Tenchy Ugaz.

La conductora de TV afirmó que en la actualidad, Tenchy es un gran amigo, incluso suelen frecuentarse y conoce a su esposa.

“Tenchy es mi amigo, mi causita. Siempre habla de mí porque somos medio socios, me lleva a Trujillo, hacemos empresa entre los dos. Es una persona correcta. Tengo muy buenos recuerdos de él, sigue siendo mi amigo, es y sigue siendo un caballero conmigo, es un tipazo”, expresó en ‘Café con la Chévez’.

Además, la también psicóloga dijo que conoce las razones por las que Sara Manrique sigue molesta, pues mantuvo un romance con Tenchy cuando él ya estaba separado.

“Tendrías que preguntárselo a ella, yo en realidad no tengo la menor idea de por qué se molestó. Ella ya estaba casada, ella y Tenchy se habían divorciado hace cinco años, pero es su rollo y mañana siéntala y le preguntas. Todo bien”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR